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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:02

В Самаре мужчины помогают со всеми домашними делами только 3 из 10 женщин

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Не все мужчины помогают своим женам

Не все мужчины помогают своим женам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщины рассказали, помогают ли им мужья справиться с домашними обязанностями. Не все принимают участие в уборке.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 3 из 10 замужних женщин рассказали, что их мужья вовлечены во все домашние дела. Почти половина опрошенных мужчин (47%) оценивает свой объем домашних дел как недостаточной. 8% опрошенных мужчин вообще не помогают в быту. 58% женщин считают, что мужчины помогают немного.

Мужчины и женщины считают, что делить обязанности по гендеру не стоит. Вторые половинки могут помогать во всех делах. Женщины гораздо чаще мечтают о том, чтобы мужчина взяли на себя некоторые обязанности.

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