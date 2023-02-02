Выставка работ юных художников открылась на склоне площади Славы в Самаре 2 февраля 2023

На выставке представлены 52 творческие работы / Фото: ГБУК "Агентство социокультурных технологий"

В четверг, 2 февраля 2023 года, в Самаре открылась выставка работ юных художников «О воинской славе России». Она посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Рисунки учащихся детских художественных школ и детских школ искусств разместили на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы. Всего в экспозиции представлены 52 работы. В каждой отражены вехи Великой Отечественной войны – битва под Сталинградом, воздушная тревога над городом, возвращение солдат домой и воины, которые остались жить только в памяти.

Посмотреть выставку работ юных художников смогут все желающие. Она будет работать на площади Славы до 1 марта 2023 года.

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