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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:36

В Самарской области начальника отдела ООО «СКК» заподозрили в коммерческом подкупе

Сотрудник коммунальной компании получил 15 тысяч рублей от местного жителя
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе начались разбирательства в отношении начальника абонентского отдела ООО «СКК». Сотрудника коммунальной компании подозревают в коммерческом подкупе.

Как сообщает районная прокуратура, эта история произошла в июне 2021 года. Руководитель отдела и местный житель находились в помещении абонентского отдела ООО «СКК» в поселке Суходол. Там подозреваемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа. За эту сумму он должен был скрыть информацию о несанкционированном подключении к ХВС и аннулировать дополнительные платежи на сумму 168 тысяч рублей.

В отношении начальника возбудили уголовное дело по части 5 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Расследование продолжается.

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