Жители Самары хотят получать бонусы в виде денег, массажа и выходных за усталость на работе

В большинстве случаев самарцы были бы не против путевки в санаторий и оплату лечения в нем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу Группы Ренессанс страхование и Зарплаты.ру за большой объем работы, повышенную усталость после рабочего дня и наличие монотонных задач жители Самары хотят регулярно получать бонусы. В большинстве случаев самарцы были бы не против путевки в санаторий и оплату лечения в нем (73%), массажу в конце рабочего дня (42%), beauty-услуг (38%). Помимо этого, 35% самарцев мечтают о трех дополнительных оплачиваемых выходных, а 20% о регулярном отбеливании зубов. В качестве компенсации за повторяющиеся задачи жители хотят регулярно получать бонус к заработной плате (45%). А 42% были бы не против получать оплату за каждую правку, которую внесли в работу, за вежливое общение с агрессивными клиентами, за каждую стрессовую неделю. Часть опрошенных считают, что работодатель должен премировать их за излишнее количество звонков в день.

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