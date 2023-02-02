Самара вошла в список популярных авианаправлений в феврале 2023 года

Областной центр вошел в список востребованных направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вновь вошла в список самых популярных авианаправлений. Эксперты проанализировали данные о купленных билетах.

По информации сервиса Туту.ру, около 86% перелетов путешественниками запланировано по всей стране. Средний чек за билет внутри страны – около 12 тысяч рублей. Больше всего перелетов между Москвой и Сочи. Также популярность у авиапутешественников пользуются направления в Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкалу, Волгоград, Тюмень и Самару.

Также около 96% путешествий приходится на ж/д направлений. Средний чек за билет в одну сторону – около 3 тысяч рублей.

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