Самара вошла в список популярных авианаправлений в феврале 2023 года

Областной центр вошел в список востребованных направлений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самара вновь вошла в список самых популярных авианаправлений. Эксперты проанализировали данные о купленных билетах.
По информации сервиса Туту.ру, около 86% перелетов путешественниками запланировано по всей стране. Средний чек за билет внутри страны – около 12 тысяч рублей. Больше всего перелетов между Москвой и Сочи. Также популярность у авиапутешественников пользуются направления в Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкалу, Волгоград, Тюмень и Самару.
Также около 96% путешествий приходится на ж/д направлений. Средний чек за билет в одну сторону – около 3 тысяч рублей.
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