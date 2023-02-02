В Самарской области экс-полицейских заподозрили в поборах с большегрузов

В отношении бывших оперативников возбудили уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Двое бывших полицейских Кошкинского района попали под уголовное дело из-за подозрений во взяточничестве. Предполагается, что экс-сотрудники полиции занимались поборами с большегрузов.
По данным регионального УФСБ, оперативники организовали целую схему по вымогательству денег с предпринимателей. Они получали плату за общее покровительство и беспрепятственный проезд большегрузного транспорта по территории Кошкинского района.
11 января 2023 года в отношении экс-полицейских возбудили уголовные дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки» и 291 УК РФ «Дача взятки». Расследование продолжается.
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