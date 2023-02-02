Психолог объяснила, почему дети не любят ходить в школу

Ребенок может расхотеть ходить в школу и из-за конфликта с одноклассниками или учителем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Анастасия Екушевская объяснила, почему не все дети любят ходить в школу. Среди основных причин: мотивация через «кнут» и неприязненные отношения с одноклассниками или учителем, пишет ФАН.

Специалист отмечает, что не надо заставлять детей учиться. Нужен индивидуальный подход, какой действует при обучении взрослых. К примеру, одним удобно проходить интенсивные курсы, другим – смотреть вебинары, третьим – микрообучение.

– Детям индивидуальный подход нужен даже больше, чем взрослым. Ведь те более мотивированы – они учатся осознанно, понимая, зачем они это делают (повышение квалификации, поиск интересной работы, обретение нового хобби), – отмечает Анастасия Екушевская.

Что касается детей, то их учеба чаще всего сопровождается запугиванием плохими оценками, наказаниями и мрачным будущим. Результат от такого подхода – нежелание учиться и ходить в школу.

Нередко проблема связана с трудными взаимоотношениями с одноклассниками или с учителем. В таком случае важно не пускать все на самотек – родители должны поговорить с ребенком, выслушать его и поддержать.

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