В Самаре избрали меру пресечения главе Счетной палаты Елене Дубровой

Председателя палаты заподозрили в превышении должностных полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд избрал меру пресечения председателю Счетной палаты Самарской области Елене Дубровой. Решение было принято на заседании, которое состоялось в четверг, 2 февраля 2023 года.

Ходатайство следователей рассмотрели в Октябрьском районном суде. В результате Елену Дуброву отправили под домашний арест сроком на два месяца, до 30 марта 2023 года.

Напомним, информация о разбирательствах в отношении главы региональной Счетной палаты появилась 1 февраля 2023 года. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что 31 января Елена Дуброва была задержана по признакам ч.2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Поводом послужили проверки, проведенные палатой в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения». Предполагается, что по их результатам были выявлены нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. Однако эти факты скрыли.

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