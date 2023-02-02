Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 2 февраля 2023 года

Свыше 30 пациентов были госпитализированы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще несколько жителей Самарской области заболели коронавирусной инфекцией. Данные о новых случаях COVID-19 в четверг, 2 февраля 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

– За прошедшие сутки было проведено 10 280 исследований на коронавирусную инфекцию. У 316 человек диагноз подтвердился, 31 пациент был госпитализирован, – рассказали областные власти.

Основная доля заболевших приходится на Самару. В областной столице болезнь подхватили 105 человек. В Тольятти зафиксировали 90 случаев заболевания, в Новокуйбышевске 23, в Жигулевске 18, в Волжском районе 13.

В Похвистневском районе и Сызрани заболели по девять человек. Еще восемь случаев COVID-19 выявили в Похвистневе и шесть – в Сызранском районе. В Октябрьске, Отрадном и Кинеле болезнь обнаружили у пяти человек, в Ставропольском и Красноярском районах, а также в Чапаевске – у трех.

В Нефтегорском и Безенчукском районах заболели по двое жителей. В Большечерниговском, Хворостянском, Приволжском, Большеглушицком, Богатовском, Кинельском и Борском районах – по одному.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.