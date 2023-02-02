Первый замглавы Тольятти предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий

Материалы будут рассмотрены в Центральном районном суде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы города. В ближайшее время чиновник предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, информация о разбирательствах в отношении первого замглавы Тольятти появилась прошлой осенью. По версии следствия, в 2021 году чиновник незаконно изъял исполнительный лист на снос круглосуточной автостоянки в районе улицы Есенина. На основании подписанного им документа судебные приставы прекратили исполнительное производство. В результате решение суда исполнено не было.

В отношении сотрудника мэрии возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Обвинительное заключение по делу утверждено, в скором времени материалы будут переданы в Центральный районный суд.

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