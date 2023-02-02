Глава Самары поздравила участницу Сталинградской битвы Антонину Швыдкую

В этом году Антонине Швыдкой исполнится 100 лет Фото: администрация Самары

В четверг, 2 февраля 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина навестила ветерана Великой Отечественной войны Антонину Швыдкую. Жительница города принимала участие в Сталинградской битве. В День воинской славы России мэр вручила ей благодарственное письмо и памятные подарки от губернатора Дмитрия Азарова и городской администрации.

- Бесконечная благодарность и низкий поклон поколению победителей за стойкость в борьбе и преданность Родине, мужество и истинный патриотизм. Быть наследниками Победы для всех нас высокая честь и еще более высокая ответственность. Отдавая дань памяти погибшим, мы не имеем права забывать о ветеранах, которые живут рядом с нами, - отметила Елена Лапушкина.

Антонина Швыдкая жила в поселке Ольгинка Донецкой области. Когда началась война, ее вместе с семьей эвакуировали в Сталинград. Она участвовала в обороне города, прокладывала железные дороги. Награждена медалью «За оборону Сталинграда».

После окончания войны Антонина Павловна вернулась в Донецк, где окончила горный институт. Вышла замуж за военнослужащего, вместе с ним объехала множество воинских частей. В 1969 году супружеская пара вместе с детьми перебралась в Куйбышев. Здесь ветеран работала при штабе ПРИВО инструктором по снабжению воинских частей горючими материалами.

Сейчас Антонина Швыдкая, которой в сентябре 2023 года исполнится 100 лет, - член общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Октябрьского района Самары. Она участвует в различных социально значимых мероприятиях и уроках мужества в школах.

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