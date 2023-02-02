Самолет, летевший из Самары в Баку, вернулся в Курумоч из-за проблем с двигателем

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 2 февраля 2023 года, в небе над Самарской областью произошел небольшой авиаинцидент. Рейс №773, следовавший по маршруту Самара-Баку, вернулся в Курумоч из-за проблем с двигателем.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, из Курумоча вылетел Boeing-735, принадлежащий авиакомпании «Ютэйр». Однако в 11:40 командир воздушного судна решил вернуться обратно. Оказалось, что в одном из двигателей были обнаружены неполадки в работе генератора.

Отмечается, что самолет приземлился без происшествий, началось устранение неполадок. 67 пассажирам, в том числе несовершеннолетнему, оказали все необходимые услуги. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

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