В Самарской области водитель отправится под суд за поездки с поддельными правами

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предстанет перед судом 31-летний житель поселка Смышляевка. Мужчина купил поддельные водительские права и поехал кататься, но вскоре попался полицейским. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

31-летний водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД в ноябре 2022 года на трассе «Самара – Большая Черниговка». Его попросили показать документы и он предъявил водительские права – правда, фальшивые. Оказалось, что водитель купил подложное удостоверение у неустановленного лица.

Полицейские мгновенно распознали подделку. «Документ» изъяли, а в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и использование заведомо подложного документа, предоставляющего право». На днях прокурор Большечерниговского района утвердил обвинительный акт по делу.

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