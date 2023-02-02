Самарские коммунальщики готовятся к предстоящим февральским снегопадам

На дорогах и улицах города ежедневно работает техника Фото: администрация Самары

В Самаре в январе 2023 года выпало 31,9 мм осадков – это 67,9% месячной нормы. Однако в последний зимний месяц погода может наверстать упущенное. Синоптики обещают жителям снежный февраль. А коммунальные службы между тем активно готовятся к уборке территории.

– С начала сезона работники вывезли 115 354 тонны снега. По ночам в уборке задействуют порядка 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 уборщиков, включая дворников. Сейчас коммунальные службы вывозят накопления с обочин дорог и тротуаров и готовятся к возобновлению осадков, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, сильный снегопад обрушится на Самарскую область уже в пятницу, 3 февраля 2023 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.