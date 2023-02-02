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НовостиОбщество2 февраля 2023 16:20

В Самаре нерадивый подрядчик оставил без ремонта областной наркодиспансер

Контракт был заключен еще в конце октября, но компания так и не приступила к работам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Организация должна была выполнить текущий ремонт коридоров

Организация должна была выполнить текущий ремонт коридоров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной наркологический диспансер (ГБУЗ «СОКНД») остался без ремонта из-за нерадивого подрядчика. Стороны заключили договор, подразумевающий четкие сроки работ, однако компания к ним так и не приступила. Информацию сообщили в региональном УФАС.

Подрядчик, о котором идет речь – ООО «Монолитстрой». Компания заключила контракт с ГБУЗ «СОКНД» еще в октябре 2022 года. В его рамках организация должна была отремонтировать коридоры в учреждении в срок до 15 декабря 2022 года. Однако работы так и не начались.

Тогда диспансер отказался от контракта в одностороннем порядке и обратился в УФАС, с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Служба просьбу удовлетворила. ООО «Монолитстрой» был включен в РПН на два года.

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