В Чапаевске директор фирмы похищал электричество, а после улетел в Индонезию

За свою деятельность руководитель получил штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одной из строительных фирм Чапаевска оказался в центре скандала. Мужчину уличили в похищении электричества и повреждении ЛЭП. Пока шли разбирательства, руководитель, который находился под подпиской о невыезде, улетел в Индонезию. Подробности сообщили в прокуратуре города.

Под пристальное внимание надзорного органа попал учредитель и директор ООО «Строительная компания Чапаевск Техпроммонтаж». Он несанкционированно подключил к ЛЭП производственную базу «Победа» на улице Строительная, 7 «Г». Потребление энергии велось безучетно и без договора, в результате чего был причинен серьезный ущерб АО «ССК». Однако на этом проблемы не закончились.

– Из-за несанкционированного подключения линия электропередач пришла в негодное состояние, вследствие чего произошло повреждение объекта энергетики, – рассказали в прокуратуре Чапаевска.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 165 и 215.2 УК РФ («Причинение имущественного ущерба», «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Он находился под подпиской о невыезде, однако в конце декабря 2022 года улетел на отдых в Стамбул, а оттуда – в Индонезию. Обратно вернулся аккурат к заседанию, которое состоялось 23 января 2023 года.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей.

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