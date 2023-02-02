Хинштейн сообщил об обнаружении патронов в доме главы Счетной палаты Самарской области

Сейчас Елена Дуброва находится под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация в деле главы Счетной палаты Самарской области. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, дома у Елены Дубровой провели обыск, во время которого были обнаружены патроны.

– При обыске дома у Дубровой было изъято более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия: от охотничьего и мелкокалиберного до боевого, включая патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова. В связи с этим параллельно возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов», – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Ранее стало известно, что главу Счетной палаты задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Предполагается, что подозреваемая скрыла результаты проверок, которые палата проводила в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения». Суд отправил Елену Дуброву под домашний арест на два месяца.

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