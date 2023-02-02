Тольяттинский «Акрон» уступил «Балтике» в матче из трех таймов

"Акрон" уступил лидеру ФНЛ только в третьем тайме. Фото: ФК "Акрон"

2 февраля 2023 в турецком «Белеке» проводили контрольный матч тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Игра прошла в необычном формате - три тайма по 45 минут.

По истечении классических 90 минут счет был 1:0 в пользу «Акрона», отличился у тольяттинцев Владимир Азаров. Но в начале третьей 45-минутки Даниил Кленкин (немного поигравший в свое время за «Крылья Советов») сравнял счет. А в самой концовке матча Григорий Борисенко сначала сумасшедшим дальним ударом под крестовину вывел «Балтику» вперед, а затем с пенальти закрепил преимущество калининградцев, которые сейчас лидируют в первенстве ФНЛ.

Между «Акроном» и «Балтикой» - дружеские отношения. Нынешний главный тренер «Акрона» Евгений Калешин раньше довольно долго работал в Калининграде. Команды живут в Турции в соседних отелях, и их тренерско-административные штабы уже провели между собой два товарищеских матча (4:1 в пользу «Балтики» и 2:2).

«Балтику» возглавляет Сергей Игнашевич, ранее работавший в «Торпедо». Именно против торпедовцев «Акрон» сыграет 26 февраля в Жигулевске матч 1/4 финала Кубка России. Клуб уже открыл продажу билетов на эту игру.