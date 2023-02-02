В Самарской области технический директор фирмы обвиняется в мошенничестве на 4 млн рублей

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела в отношении технического директора одной из фирм. Его обвиняют в мошенничестве на 4 млн. рублей. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

В период с 2019 по 2019 год МУП «Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района заключило с фирмой несколько контрактов. В их рамках компания должна была выполнить ремонт и строительные работы на нескольких объектах.

Следствие полагает, что обвиняемый подписывал акты о приемке работ и справки об их стоимости. При этом в документацию были внесены недостоверные сведения. Общая сумма ущерба составила 4 млн. рублей.

В отношении технического директора возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Все материалы уже переданы в суд.

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