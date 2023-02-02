Стала известна стоимость билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо» в Самаре

На матч с "Динамо" болельщиков приглашает новичок "Крыльев" Владимир Писарский. Фото: ПФК "Крылья Советов"

23 февраля 2023 года на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч 1/4 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16 часов.

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о старте продажи билетов на этот матч. Цена похода на футбол в зимний день — от 150 до 2000 рублей.

Это будет первый матч четвертьфинала. Ответная игра пройдет в Москве 1 марта, а затем 5 марта эти же команды снова в столице встретятся уже в рамках чемпионата России.

К этому уникальному трехматчевому противостоянию «Крылья Советов» готовятся в Турции. 3 февраля программу второго сбора команда завершит контрольными играми с ярославским «Шинником» (в 11.45 самарского времени) и «Оренбургом» (в 14.00).

Тольяттинский «Акрон» также открыл продажу билетов на свой кубковый четвертьфинал — 26 февраля в Жигулевске против «Торпедо».