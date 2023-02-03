В Самаре пройдет творческий конкурс «В мире поэзии» 3 февраля 2023 года

Участники представят свои стихотворения Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самаре состоится творческий конкурс «В мире поэзии» 3 февраля 2023 года. Жители смогут посетить его в ДК «Заря», по адресу: проезд 9 Мая, 16 в 11:00.

По информации городской администрации, конкурс проводят с целью сохранения и популяризации татарского творчества и поэтического наследия. Ранее в конкурсе принимали участие более 630 человек, но в этом году было принято решение выйти на международный формат. Конкурсанты отправляли заявки из Казахстана, Узбекистана, Чехии, Турции и Швеции.

Поэтам необходимо было раскрыть тему «Просто надо любить!». В программе мероприятия не только творческие номера, но и музыкальное поздравление, приветственная речь представителя мэрии и выступление членов жюри.

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