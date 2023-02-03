В Самаре прибавку к зарплате чаще получают те, кто попросил ее у начальства

Многие горожане хотят прибавку к зарплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие работники получают прибавку к зарплате только после обращения к работодателям. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, повышения заработка попросили 30% работающих. Специалисты отмечают, что мужчины гораздо чаще обращались с подобной просьбой к руководителям, чем женщины. Самарцы чаще всего просили +20% к окладу. Почти у половины опрошенных (47%) переговоры не закончились увеличением оплаты труда.

В большинстве случаев, в прибавке отказывали тем, кто просил увеличить зарплату на 5%. 8 из 10 самарцев остались с теми же окладами. Успешно прошли только 30% разговоров с начальством.

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