Мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы» открылась в Самаре 2 февраля 2023

В экспозиции представлены анимированные карты, инфографика, фрагменты кинохроники. Фото: исторический парк

Вчера, 2 февраля, в Самаре в историческом парке «Россия – моя история» открылась всероссийская мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы».

Выставочный проект посвящен 80-летию победы в битве на Волге. В этот день открытие выставки состоялось в 23 субъектах страны. В церемонии открытия приняли участие юнармейцы, воспитанники музея Соловецких юнг, представители Росгвардии Самарской области, волонтеры Победы самарских ссузов.

В экспозиции представлены анимированные карты, инфографика, фрагменты кинохроники. На мультимедийных экранах – личные документы и фотоархивы защитников Сталинграда. Также в рамках выставки презентовали книгу «Волга в огне».

Выставочный проект «Сталинград – история Победы» можно посетить по 28 февраля 2023 года в историческом парке «Россия – Моя история».

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