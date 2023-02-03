Угнанный автомобиль из Самарской области нашли в другом регионе

Правоохранители задержали угонщика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница рассказала об угоне отечественного автомобиля. Злоумышленников удалось задержать.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, машину угнали в городе Сызрань. Владелица авто обратилась в полицию и опубликовала объявление в социальных сетях. Легковушку «ВАЗ 2114» смогли обнаружить в Ульяновской области. Правоохранители задержали подозреваемого.

Как оказалось, мужчина был в городе проездом. Он признался в угоне и отметил, что похитил чужую собственность, чтобы добраться до дома. Возбуждено уголовное дело. Машину вернули потерпевшей.

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