Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 5:21

Угнанный автомобиль из Самарской области нашли в другом регионе

Потерпевшая поблагодарила полицейских
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали угонщика

Правоохранители задержали угонщика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница рассказала об угоне отечественного автомобиля. Злоумышленников удалось задержать.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, машину угнали в городе Сызрань. Владелица авто обратилась в полицию и опубликовала объявление в социальных сетях. Легковушку «ВАЗ 2114» смогли обнаружить в Ульяновской области. Правоохранители задержали подозреваемого.

Как оказалось, мужчина был в городе проездом. Он признался в угоне и отметил, что похитил чужую собственность, чтобы добраться до дома. Возбуждено уголовное дело. Машину вернули потерпевшей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.