Угнанный автомобиль из Самарской области нашли в другом регионе

Правоохранители задержали угонщика
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местная жительница рассказала об угоне отечественного автомобиля. Злоумышленников удалось задержать.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, машину угнали в городе Сызрань. Владелица авто обратилась в полицию и опубликовала объявление в социальных сетях. Легковушку «ВАЗ 2114» смогли обнаружить в Ульяновской области. Правоохранители задержали подозреваемого.
Как оказалось, мужчина был в городе проездом. Он признался в угоне и отметил, что похитил чужую собственность, чтобы добраться до дома. Возбуждено уголовное дело. Машину вернули потерпевшей.
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