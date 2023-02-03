В Самарской области вырос спрос на «мужские» специальности, работников торговли и контакт-центров

Сервис отмечает снижение зарплат у некоторых специалистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование Зарплаты.ру показало, что в Самарской области растет спрос на персонал “мужских” специальностей, работников торговли и контакт-центров.

В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года количество вакансий для продавцов-консультантов выросло на 38%. Подобная ситуация наблюдается и по специалистам контакт-центров. В январе число предложений для операторов выросло на 85%.

В октябре после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно “мужских” специальностей. На протяжении четырех месяцев количество вакансий продолжает расти. В январе увеличилось число предложений для мастеров-приемщиков (+67%), для инженеров-конструкторов (+25%), для операторов станков ЧПУ (+20%), для электромонтажников (+8%), для монтажников (+4%).

Сервис отмечает снижение зарплат у кредитных специалистов — на 4%, у администраторов — на 10%, у медсестер — на 26%, у специалистов по кадрам — на 17%, у операторов КЦ — на 11%.

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