В Самарской области мужчину привлекли к ответственности за незаконную перевозку 400 кг лома

Мужчину задержали на дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель незаконно перевозил лом черных металлов. Подозреваемый не имел соответствующей лицензии.

По информации ГУФССП России по Самарской области, помимо ареста имущества, горожанину придется оплатить штраф. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на дороге и обнаружили в его прицепе крупную партию лома. Суд конфисковал металл и назначил административный штраф.

В отношении задержанного возбуждено исполнительное производство. Лом передали в Росимущество для дальнейшего принятия решения.

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