В Самарской области продавец забрала из кассы деньги, чтобы оплатить свой кредит

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области 38-летняя продавец взяла из кассы около шести тысяч рублей, чтобы оплатить кредит.

— Директор торговой организации сообщил о том, что в ходе ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств. Подозреваемую работницу магазина задержали по месту жительства, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Местная жительница признала свою вину. Как выяснилось, ей нужно было оплатить кредит, поэтому она взяла из кассы деньги на время, а в дальнейшем планировала вернуть их. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение, лишение свободы до двух лет.

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