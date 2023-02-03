Творческая встреча с Егором Бероевым и Сергеем Войтенко пройдет в Самаре 15 февраля 2023

Презентация картины пройдет на площадке кинотеатра "Художественный"

В среду, 15 февраля 2023 года, в Самаре состоится творческая встреча с известным актером Егором Бероевым и заслуженным артистом РФ Сергеем Войтенко. Они презентуют художественный фильм «Дорога к дому» (12+). Мероприятие пройдет в 18:00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Картина повествует о православном священнике — жителе провинциального городка, который много лет не может найти ответы на важные для него вопросы. Они терзают его и мешают жить. Главные роли в фильме, снятом в жанрах драма и детектив, сыграли Егор Бероев, Ксения Алферова и Алена Азарова. Автор музыки и продюсер — Сергей Войтенко.

Премьера фильма состоялась в начале января. Он получил высокие оценки и отзывы зрителей. Часть средств, собранных от продажи билетов, планируется направить на поддержку семей мобилизованных и участников СВО.

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