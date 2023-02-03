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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:29

В Самарской области 95% умерших от рака легких были курильщиками

Специалист рассказал о причине заболеваний
Алена ПРОВКИНА
Врачи могут помочь отказаться от вредной привычки

Врачи могут помочь отказаться от вредной привычки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главный пульмонолог региона отметила, что все случаи смерти от рака легких были связаны с курением. Риск возникновения рака гортани и легких у курильщиков гораздо выше.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главврача по медчасти областной клинической больницы Середавина Юлия Богданова отметила, что курение является одной из основных причин смертности. Длительное курение грозит гражданам заболеванием органов и систем, в то числе возникновением рака. На ранних стадиях рак не проявляется.

Помимо этого, смерти от хронической обструктивной болезни легких также связаны с курением. Самарцам рекомендуют отказаться от курения. В регионе уже активно работают кабинеты, помогающие бросить вредную привычку.

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