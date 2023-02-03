В Самарской области пьяный водитель без прав устроил «гонку» с автоинспекторами

Мужчина под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники госавтоинспекции заметили на дороге нарушителя. Автомобилист двигался по М-5 «Урал».

По информации ГУ МВД России по Самарской области, 29 января 2023 года пьяный водитель легковушки двигался на пересечении улицы Котельной и федеральной трассы. Дорожный полицейские потребовали остановиться автолюбителя, но тот продолжил движение, увеличив скорость. Мужчина устроил «гонки» с инспекторами. Долго держаться на дистанции не удалось, машина вылетела в кювет.

Гонщика задержали правоохранители. Оказалось, автолюбитель не имел водительских прав. Мужчину отправили под арест на 10 суток.

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