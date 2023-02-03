В Самаре водитель Fiat сбил 9-летнюю девочку, которая шла рядом с мамой

После проведения осмотра врачи отпустили девочку домой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 2 февраля, в 20:50 в Самарском районе областного центра 41-летний водитель Fiat сбил 9-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой.

— Мужчина ехал по ул. Самарская в направлении ул. Ленинградская. ДТП произошло напротив дома № 73, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте направо автомобилист наехал на 9-летнюю девочку, которая в этот момент переходила проезжую часть рядом с мамой. Они шли по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. После проведения осмотра врачи отпустили девочку домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.