«Крылья Советов» проведут матч с «Шинником» 3 февраля 2023 экспериментальным составом

Георгий Зотов сыграет против "Шинника" в центре обороны. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» объявили состав на контрольный матч с ярославским «Шинником». Он является во многом экспериментальным.

Так, в центре обороны в паре с Ильей Гапоновым сыграет номинальный крайний защитник Георгий Зотов, который выведет команду на поле с капитанской повязкой. Возможности ротации на этой позиции у «Крыльев» стали меньше с уходом в бельгийский «Остенде» Матео Барача.

В то же время на позицию Зотова — слева в обороне — выйдет Артем Соколов, обычно играющий в группе атаки. Правый фланг обороны закроет молодой Егор Тоцкий. Опорную зону закроют Сергей Бабкин и Дмитрий Цыпченко (номинальный форвард). В атаке по флангам сыграют Никита Салтыков (он первую часть сезона провел в аренде в питерской «Звезде») и Даниил Григорьев (из «Алании», в «Крыльях» на просмотре).

Атакующий тандем составят Владислав Шитов и Владимир Хубулов.

Сразу после матча с «Шнником» самарцы проведут контрольную игру с «Оренбургом», завершающую программу второго зимнего сбора.