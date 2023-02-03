В Самаре после столкновения Volkswagen врезался в столб, а Skoda оказалась на трамвайных путях

Автомобилист выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 2 февраля, в 08:40 в Железнодорожном районе Самары 28-летний водитель Volkswagen врезался в автомобиль Škoda.

— Мужчина ехал по ул. Пензенская. Напротив дома № 57 он выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу транспортному средству, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по главной дороге ехал автомобиль Škoda, за рулем которого находился 24-летний водитель. В результате машины столкнулись: одна «прилетела» в столб, а другая оказалась на трамвайных путях и перекрыла движение трамваю.

С места происшествия водитель автомобиля Volkswagen самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

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