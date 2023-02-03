Самарцы пожаловались на свору собак на улице Аэродромной

У животных не видно клипс. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители рассказали о стае бездомных собак. Свора гуляет по улице Аэродромной.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, не у всех животных есть клипсы, подтверждающие, что они прошли курс вакцинации и безопасны для горожан. В комментариях пользователи отметили, что с подобной проблемой сталкиваются в поселке Мехзавод и в парке им. Гагарина.

Самарцы подчеркивают, что проходить рядом со стаей страшно и кажется совсем небезопасным. Горожанам рекомендовали обратиться в районную администрацию и встать в очередность на отлов.

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