Выставка Владимира Щербина открылась в самарском художественном музее 2 февраля

Педагогическая деятельность Владимира Щербина отмечена знаком «За заслуги перед городом». Фото: минкульт Самарской области

Вчера, 2 февраля, в самарском художественном музее открылась бесплатная выставка члена международной федерации художников при ЮНЕСКО Владимира Щербина.

Художник родился в Куйбышеве, работу художником-оформителем в самарском управлении буровых работ совмещал с преподаванием в художественной школе. Для него было важным познакомить учеников с историей изобразительного искусства, видеть работы разных художников, их манеры и стили.

Педагогическая деятельность Владимира Щербина отмечена грамотой и знаком мэрии Самары «За заслуги перед городом». Автор работал в разных жанрах, отдавая предпочтение портрету и пейзажу. Также любил графику, акварель, живопись маслом. В своем творчестве продолжал традиции русской реалистической школы.

В числе работ Щербина – улицы Самары, Царевщина, Каменный брод, мост через Самарку, река Сок. Для художника важны материальность предмета, организованность и трепет дыхания в работе, когда пишешь с натуры.

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