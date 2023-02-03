В Самаре мигрант пытался спрятаться от полицейских под кроватью

Сотрудники полиции задержали нарушителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции выявляют нарушения миграционного законодательства и проводят направленные рейды. Правоохранители задержали иностранных граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в результате рейда, суд принял решение выдворить 6 иностранцев за пределы России. В одном из домов на улице Железной Дивизии пытались спрятаться 15 человек, нарушавших закон. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении 13 из них. Один из жильцов пытался скрыться под кроватью.

Подобные проверки проводят регулярно. Жителей просят сообщать обо всех фактах нарушения миграционного закона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.