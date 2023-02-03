Неадекватного мужчину с гранатой задержали в школе Самары

В кармане мужчины нашли учебную гранату без запала Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в одной из школ Самары произошло ЧП. В учебное заведение пришел подозрительный мужчина. Он вел себя странно и неадекватно. Как выяснилось, он принес с собой гранату. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Беду предотвратили две женщины — сотрудница частного охранного предприятия и работница школы. Они не пустили мужчину дальше фойе и вызвали на место правоохранителей. При досмотре у него в кармане нашли учебную гранату, она была без запала.

Что планировал сделать мужчина, пока неизвестно. Сейчас в этом разбирается следствие. Как сообщил глава Управления Росгвардии по Самарской области Александр Есауленко, возбуждено уголовное дело.

Женщин, которые спасли детей от неадеквата с гранатой, наградили 2 февраля 2023 года. Им вручили благодарности и цветы.

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