Председатель СК РФ Бастрыкин поручил проверить видео, на котором внук избивает свою бабушку в Самаре

Юноша сам опубликовал в интернете данный ролик.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области организовать проверку видео, на котором 19-летний внук избивает свою пожилую бабушку в Самаре.
— По информации, распространенной в социальной сети, должны быть установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщает следственный комитет РФ.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого молодой человек избивает пенсионерку, лежащую на полу. Как ранее сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 73-летняя бабушка категорически отказывается давать показания и писать заявление на внука.
Как выяснилось, юноша сам опубликовал в интернете данный ролик. Также в ходе проверки установили, что молодой человек в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.
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