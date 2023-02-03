В Самаре мошенники украли у начальника отдела более 2 млн рублей

Сотрудники полиции продолжают расследование
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре аферисты продолжают обманывать местных жителей. Злоумышленники предложили заработать путем инвестиций.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестные представились сотрудниками биржи и написали начальнику отдела одной из организации. Аферисты пообещали высокий доход на бирже и помощь в ведении финансовых операций. Мужчина поддался на заманчивое предложение и перевел преступникам 2 миллиона 100 тысяч рублей.
После перевода мошенники перестали выходить на связь. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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