Мобилизованный самарец чудом избежал смерти, вернувшись домой накануне обстрела в Макеевке

Содействие в возвращении военнослужащего домой оказал депутат Александр Хинштейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный из Самарской области чудом избежал смерти при обстреле в Макеевке в новогоднюю ночь. Мужчину вернули домой накануне удара ВСУ по зданию, где временно размещались российские военнослужащие. Об этом стало известно на пресс-конференции депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна с журналистами.

Парламентарий оказывает содействие тем, чьих родных ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. Всего к нему обратились родственники 320 человек. Часть военнослужащих — 50 человек — удалось вернуть домой. В их числе оказался и тот, кто находился в Макеевке незадолго до трагедии. Бойца вернули домой 31 декабря 2022 года, то есть буквально накануне обстрела. Благодаря этому он чудом избежал смерти.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в первые минуты 2023 года. ВСУ нанесли удар по зданию, где находились российские военные, в числе которых — уроженцы Самарской области. По данным Минобороны РФ, в результате случившегося погибли 89 человек, десятки получили ранения. В четверг, 2 февраля 2023 года, стало известно, что в Макеевке хотят установить мемориал в память о павших солдатах. Предварительной договоренности достигли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава ДНР Денис Пушилин.

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