Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-023» стартует в Тольятти 4 февраля 2023 года

Двухдневный фестиваль пройдет на обновленной набережной Автозаводского района Тольятти / Фото: vk.com/zhigmore023

В субботу, 4 февраля 2023 года, в рамках чемпионата России по сноукайтингу в Самарской области стартует зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море». Местом его проведения станет обновленная набережная Автозаводского района Тольятти. Мероприятие пройдет при поддержке ПАО «КуйбышевАзот».

Фестиваль продлится два дня. В рамках него на акватории Куйбышевского водохранилища состоятся соревнования по сноукайтингу в категории «любители». В субботу, 4 февраля 2023 года, гостей также ждут лыжная регата, квесты, забег моржей и ночное шоу NEBO. Программа на 5 февраля: семейный и карнавальный забеги от RUN TLT и соревнования по скандинавской ходьбе.

Оба дня с 10:00 до 18:00 будут звучать диджей-сеты. В рамках фестиваля будет доступен прокат квадроциклов и беговелов. Также жители и гости Тольятти смогут поучаствовать в мастер-классах: буер, виндсерфинг, сноукайтинг, винг. Они состоятся, если позволит погода.

Подробнее узнать о программе фестиваля и как принять участие в марафоне можно в группе проекта в соцсети «ВК».

Программа фестиваля "Жигулевское море-023" на 4 и 5 февраля / Фото: vk.com/zhigmore023

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