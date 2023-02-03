Самарец показал ход работ в зоне строительства метро

Работы идут полным входом. фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал ход работ в зоне строительства метро. Специалисты продолжают переносить вынос инженерных коммуникаций.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на участке спецтехника продолжает работы. Ранее в городской администрации отметили, что разработки стартового котлована на перекрестке Ново-Садовой и Полевой составили 60%. В исторической части город котлован почти готов.

Также в зоне строительство планировали приступить к переустройству трамвайной линии в период с 1 по 12 февраля 2023 года. Движение перекроют до 1 сентября 2023 года.

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