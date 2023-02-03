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НовостиСпорт3 февраля 2023 10:15

Бенхамин Гарре дебютирует за "Крылья Советов" 3 февраля 2023

Матч с "Оренбургом" завершает программу второго сбора "Крыльев"
Евгений ЕГОРОВ
Бенхамин Гарре (справа) дебютирует за самарскую команду. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бенхамин Гарре (справа) дебютирует за самарскую команду. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стал известен состав "Крыльев Советов" на контрольный матч против "Оренбурга" 3 февраля 2023 года. Главное событие - дебют за самарскую команду Бенхамина Гарре.

Кроме аргентинца, с "Оренбургом" сразятся Ломаев, Горшков, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Коваленко, Костанца, Чиркович, Рахманович и Писарский. Большинство из них несколькими минутами ранее выходили на поле в матче против "Шинника", который самарцы начинали экспериментальным составом.

"Крылья" уступили ярославцам 1:2, в конце игры у самарцев гол-красавец забил Писарский, после отличного заброса Чирковича.

Для Писарского матч против "Оренбурга" станет первым против его бывшей команды. Футболист поменял Оренбург на Самару, а также фамилию Сычевой на Писарский в конце декабря 2022 года.