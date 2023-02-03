Глава СК РФ поручил проверить историю ослепшего сироты из Самары, который остался без жилья

Региональный следственный комитет детально разберется в ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История 32-летнего сироты из Самары, оставшегося без жилья, получила продолжение. Ее ранее сообщали местные жители. Самарцы утверждали, что мужчина остался инвалидом в результате ДТП – он потерял зрение. Жильем его не обеспечили, а выплат на съем квартиры попросту не хватает. В ситуации решил разобраться следственный комитет РФ.

– В СУ СК по Самарской области организована проверка по информации о необеспечении жильем инвалида-сироты из Самары. Ее результаты находятся на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, – рассказали в следственном комитете.

Напомним, информация о слепом сироте, живущем на улице, появилась в конце января текущего года и вызвала широкий общественный резонанс. Журналисты «КП-Самара» решили разобраться в произошедшем и связались с 32-летним мужчиной. Он раскрыл весьма интересные подробности.

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