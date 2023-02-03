В Самаре коммунальные службы готовятся к грядущим снегопадам

Работники продолжают трудиться на участках. Фото: городская администрация

В Самаре синоптики предупредили местных жителей о надвигающихся снегопадах. Коммунальные службы выходят в усиленный режим работы.

По информации городской администрации, специалисты продолжают бороться с последствиями непогоды и подготавливаются к осадкам в ближайшие сутки. Работы ведут ежедневно, улично-дорожные сети расчищают даже в ночные часы. Службы благоустройства активизируют работы по вывозу снег на специализированные полигоны, также продолжается обработка территорий реагентами.

Прошлой ночью с улиц города вывезли более 2 500 тонн снега. Было задействовано 111 рабочий и 187 единиц техники. Сегодня на улицах трудятся более 3300 уборщиков.

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