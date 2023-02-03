Ульяновский «Гиппократ» заподозрили в производстве настойки боярышника в Самарской области

Поступившая информация сейчас находится на проверке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области началась проверка по факту нарушений при реализации спиртовой продукции. В центре разбирательств оказался завод «Гиппократ», расположенный в поселке Мулловка Ульяновской области. Информацию сообщили в пресс-службе СК РФ.

– По данным СМИ, в Самарской области на местном предприятии в емкости для последующей продажи разливается спиртовая продукция с завода «Гиппократ». В результате получаются настойки боярышника и другие якобы лекарственные препараты, которые в огромных количествах приобретают и употребляют алкозависимые люди, – информирует следственный комитет России.

Председатель СК РФ поручил провести проверку поступившей информации. Ее результаты находятся личном контроле Александра Бастрыкина.

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