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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:41

Ульяновский «Гиппократ» заподозрили в производстве настойки боярышника в Самарской области

По данным СК РФ, продукция завода разливается на одном из местных предприятий
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Поступившая информация сейчас находится на проверке

Поступившая информация сейчас находится на проверке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области началась проверка по факту нарушений при реализации спиртовой продукции. В центре разбирательств оказался завод «Гиппократ», расположенный в поселке Мулловка Ульяновской области. Информацию сообщили в пресс-службе СК РФ.

– По данным СМИ, в Самарской области на местном предприятии в емкости для последующей продажи разливается спиртовая продукция с завода «Гиппократ». В результате получаются настойки боярышника и другие якобы лекарственные препараты, которые в огромных количествах приобретают и употребляют алкозависимые люди, – информирует следственный комитет России.

Председатель СК РФ поручил провести проверку поступившей информации. Ее результаты находятся личном контроле Александра Бастрыкина.

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