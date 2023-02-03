Актер из Новокуйбышевска снялся в экшн-фильме «Мира»

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Кино о прощении и взрослении, катализатором событий в котором стала мировая катастрофа. Одну из главных ролей исполнил Максим Лагашкин – актер из Новокуйбышевска, известный по сериалу «Жуки».

Недалекое будущее, 15-летняя Лера живет во Владивостоке с мамой, младшим братом и отчимом, роль которого исполнил Максим Лагашкин. Девочка продолжает поддерживать контакт с родным отцом, который работает бортинженером на космической станции «Мира» и с помощью искусственного интеллекта приглядывает за дочерью.

Тихоокеанский регион оказывается под разрушительным метеоритным дождем. И волей судьбы Лера с братом остаются один на один с катастрофой, помочь им может только «ангел-хранитель» отец, указывающий путь к безопасности. Девушка превращается из обычного человека в героя, ответственного не только за свою жизнь.

«Мира» - фильм-катастрофа, но сюжет сконцентрирован не на масштабных разрушениях, а на отношениях взрослеющей дочери с отцом. Им приходится раскрывать друг другу свои чувства, чтобы вместе дойти до цели, пусть между близкими родственниками тысячи километров.

Роль Леры исполнила Вероника Устимова («Медиатор»), ее отца - Анатолий Белый («Метро»). Также в фильме заняты Дарья Мороз («Дурак»), Татьяна Догилева («Забытая мелодия для флейты»), Андрей Смоляков («Звезда») и еще один актер из Самарской области Владимир Симонов («Одиноким предоставляется общежитие»).

Режиссер проекта — Дмитрий Киселев, известный по картинам «Время первых» (2017) и «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» (2019). Над сценарием работали Тимофей Декин («Лучше, чем люди»), Екатерина Мавроматис («Пальма») и Сергей Калужанов («Переговорщик»). Консультировал создателей летчик-космонавт, герой РФ Федор Николаевич Юрчихин.