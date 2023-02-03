В Самаре 41% жителей не могут соблюдать баланс работы и личной жизни

Баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать бухгалтерам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, соблюдать баланс работы и личной жизни не получается у 41% работников Самары.

У молодых людей это получается лучше, чем у старшего поколения (52%), а у горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей лучше, чем у самарцев с зарплатой больше (62%). А 4 из 10 опрошенных никак не могут это делать. Так, 34% уделяют больше внимания работе, 8% следят за своей личной жизни.

Среди представителей разных профессий баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать бухгалтерам (66%), квалифицированным рабочим (51%) и юристам (50%). Меньше всего успехов в достижении равновесия в работе и личной жизни добиваются учителя и проектировщики (по 37%), врачи (40%), руководители и логисты (по 43%).

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