Руководитель ГКУ СО «УКС» получил штраф за нарушения при строительстве театра «СамАрт» в Самаре

Решение о штрафе поддержал суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд оставил в силе постановление о наложении штрафа на директора Управления капитального строительства Самарской области. Штраф был назначен за нарушения, допущенные при строительстве 3-го пускового комплекса театра «СамАрт». Об этом сообщили в региональном УФАС.

По данным службы, строительные работы на объекте выполняло АО «Волгатранстстрой-9». Сумма контракта составила 18 409 498 рублей. В рамках соглашения заказчик должен был поэтапно оплачивать работы, однако сроки были нарушены.

– Проверка показала, что оплата согласно акту выполненных работ от 13 мая 2022 года произведена с нарушением 30-дневного срока, определенного контрактом. Также заказчик заключил дополнительное соглашение с АО «Волгатранстстрой-9» об увеличении срока выполнения работ по контракту. Это является нарушением пункта 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, – рассказали в УФАС Самарской области.

В результате на директора ГКУ СО «УКС» были наложены два штрафа общей суммой 50 тысяч рублей. Позицию УФАС также поддержал суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.