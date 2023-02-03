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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:26

В Самарской области ресурсники больше недели прочищали засор в Эко-Парке

Специалисты «добывали щебень» из коллектора
Алена ПРОВКИНА
Вода выходила из колодца Фото: "РКС-Тольятти"

Вода выходила из колодца Фото: "РКС-Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области специалисты больше недели прочищали засор на канализационном коллекторе. Коммунальная авария произошла в Эко-Парке мкр Шлюховой.

По информации «РКС-Тольятти», сообщение о засоре было получено 25 января. К работам привлекли несколько единиц техники, засор приходилось разбивать вручную и даже прочищать трассу для подъезда тяжелой техники. Ресурсники даже построили дополнительный колодец вблизи засора и через него проводили прочистку линии.

В результате работ, из засора извлекли щебень, тряпки и строительный мусор. Нарушение выбило из графика несколько бригад и поставило под угрозу Эко-Парк.

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